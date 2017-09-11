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15:58 (мск), источник: Sputniknews.kz

Названа причина массовой гибели рыб в Аральском море

АСТАНА, 11 сен — Sputnik. Нарушение правил охраны рыбных запасов могло стать причиной массовой гибели рыб в Аральском море, сообщает пресс-служба прокуратуры Кызылординской области.

Источник: Sputniknews.kz

Массовый мор рыбы был зафиксирован в нижнем бьефе Кокаральской плотины в ночь с 7 на 8 августа.

Специалисты считают, что большой объем воды, поступившей в низовье реки Сырдарья, в том числе в Малый Арал, также мог стать причиной трагедии.

«Вследствие такого положения, сопровождавшегося жаркой погодой и снижением сброса воды, погибли 210 тонн рыбной молоди. По данному факту природоохранной прокуратурой Кызылординской области инициировано уголовное дело по статье 336 (нарушение правил охраны рыбных запасов) и по ч.2 статьи 371 (халатность) УК РК», — говорится в сообщении.

Органом внутренних дел проводится досудебное расследование.

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