Названа причина массовой гибели рыб в Аральском море
АСТАНА, 11 сен — Sputnik. Нарушение правил охраны рыбных запасов могло стать причиной массовой гибели рыб в Аральском море, сообщает
АСТАНА, 11 сен — Sputnik. Нарушение правил охраны рыбных запасов могло стать причиной массовой гибели рыб в Аральском море, сообщает
Массовый мор рыбы был зафиксирован в нижнем бьефе Кокаральской плотины в ночь с 7 на 8 августа.
Специалисты считают, что большой объем воды, поступившей в низовье реки Сырдарья, в том числе в Малый Арал, также мог стать причиной трагедии.
«Вследствие такого положения, сопровождавшегося жаркой погодой и снижением сброса воды, погибли 210 тонн рыбной молоди. По данному факту природоохранной прокуратурой Кызылординской области инициировано уголовное дело по статье 336 (нарушение правил охраны рыбных запасов) и по ч.2 статьи 371 (халатность) УК РК», — говорится в сообщении.
Органом внутренних дел проводится досудебное расследование.