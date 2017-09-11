Пилоту «Вертолетного клуба «Солнечный» после падения Robinson R66 грозит два года тюрьмы

Источник: Новости Воронежа

В понедельник, 11 сентября 2017 года, стало известно о том, что Воронежский транспортный прокурор утвердил обвинение по уголовному дела командира воздушного судна НП «Вертолетный клуб «Солнечный». Пилота обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Ему светит до 2 лет тюрьмы.

Следствие считает, что в июле 2016 года командир управлял вертолетом Robinson R66. Во время демонстрационного полета на руслом реки Воронеж пилот допустил столкновение вертолета с проводами высоковольтной линии. Произошло ЧП в района Борки Рамонского района.

«Вертолет упал и разрушился, — отмечают в ведомстве. — Телесные повреждения получили четыре пассажира Robinson R66».