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16:46 (мск), источник: Новости Воронежа

Пилоту «Вертолетного клуба «Солнечный» после падения Robinson R66 грозит два года тюрьмы

Обвинительное заключение утвердил транспортный прокурор.

Источник: Новости Воронежа

В понедельник, 11 сентября 2017 года, стало известно о том, что Воронежский транспортный прокурор утвердил обвинение по уголовному дела командира воздушного судна НП «Вертолетный клуб «Солнечный». Пилота обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Ему светит до 2 лет тюрьмы.

Следствие считает, что в июле 2016 года командир управлял вертолетом Robinson R66. Во время демонстрационного полета на руслом реки Воронеж пилот допустил столкновение вертолета с проводами высоковольтной линии. Произошло ЧП в района Борки Рамонского района.

«Вертолет упал и разрушился, — отмечают в ведомстве. — Телесные повреждения получили четыре пассажира Robinson R66».

Кроме того, крупный материальный ущерб понес вертолетный клуб.
Дело будут рассматривать в Рамонском районном суде.

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