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16:29 (мск), источник: БЕЛТА

Мор рыбы в реке в Дзержинском районе произошел из-за прорыва очистных сооружений свинокомплекса

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мор рыбы в реке в Дзержинском районе произошел из-за прорыва очистных сооружений свинокомплекса. Такая информация размещена на сайте Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, сообщает БЕЛТА.

Источник: Reuters

Сотрудники Столбцовской межрайонной инспекции 6 сентября у населенного пункта Невеличи установили факт загрязнения поверхностных вод реки Уса (правый приток Немана) побочными продуктами сельхозпроизводства свиноводческого товарного комплекса «Невеличи» ОАО «Крутогорье-Петковичи».

Для определения причин и масштабов гибели рыбы была оперативно создана специальная комиссия. На место вызывались представители лаборатории аналитического контроля в области охраны окружающей среды, которыми отобраны пробы воды для исследования.

Прорыв из очистных сооружений свинокомплекса произошел в мелиоративный канал, который непосредственно связан с рекой Уса. Инцидент случился 5 сентября и стал причиной массовой гибели рыбы. Обнаружено более 500 мертвых особей различных видов рыбы общим весом 30,8 кг.

За правонарушение в соответствии с ч.1 ст. 15.51 (загрязнение либо засорение вод) КоАП Беларуси предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для физлиц в размере от 4 до 20 базовых величин (1 БВ — Br23), а для юридических лиц до 500 базовых. Кроме того, подлежит возмещению вред, причиненный окружающей среде. По предварительным подсчетам, в результате гибели рыбы сумма вреда составила более Br17 тыс.

В Государственной инспекции охраны животного и растительного мира отмечают, что аналогичный случай загрязнения реки Уса свинокомплексом зафиксирован в 2010 году. При этом за причиненный окружающей среде вред организации пришлось возместить более Br187 млн (неденоминированных).

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