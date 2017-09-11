Мор рыбы в реке в Дзержинском районе произошел из-за прорыва очистных сооружений свинокомплекса

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Сотрудники Столбцовской межрайонной инспекции 6 сентября у населенного пункта Невеличи установили факт загрязнения поверхностных вод реки Уса (правый приток Немана) побочными продуктами сельхозпроизводства свиноводческого товарного комплекса «Невеличи» ОАО «Крутогорье-Петковичи».

Для определения причин и масштабов гибели рыбы была оперативно создана специальная комиссия. На место вызывались представители лаборатории аналитического контроля в области охраны окружающей среды, которыми отобраны пробы воды для исследования.

Прорыв из очистных сооружений свинокомплекса произошел в мелиоративный канал, который непосредственно связан с рекой Уса. Инцидент случился 5 сентября и стал причиной массовой гибели рыбы. Обнаружено более 500 мертвых особей различных видов рыбы общим весом 30,8 кг.

За правонарушение в соответствии с ч.1 ст. 15.51 (загрязнение либо засорение вод) КоАП Беларуси предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для физлиц в размере от 4 до 20 базовых величин (1 БВ — Br23), а для юридических лиц до 500 базовых. Кроме того, подлежит возмещению вред, причиненный окружающей среде. По предварительным подсчетам, в результате гибели рыбы сумма вреда составила более Br17 тыс.