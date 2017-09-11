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16:09 (мск), источник: АиФ Омск

Полицейские ищут 15-летнего жителя Муромцевского района Омской области

Мальчик самовольно ушел из школы и не вернулся домой.

Накануне, 10 сентября, несовершеннолетний Юрий Нефёдов 2002-го года рождения самовольно ушёл с территории образовательного учреждения. В настоящее время сотрудники полиции проверяют места возможного нахождения мальчика, опрашивают друзей и родственников.

Если вы располагаете информацией о местонахождении несовершеннолетнего, сообщите в полицию по телефонам 79−32−97 или 02.

Приметы Юрия: на вид 13−14 лет, рост 165−175 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, носит очки в оправе черного цвета. На момент ухода был одет в спортивную куртку тёмного цвета, брюки синего цвета с белыми вставками, кеды синие с белыми полосами, костюм темно-серого цвета.

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