Полицейские ищут 15-летнего жителя Муромцевского района Омской области

Накануне, 10 сентября, несовершеннолетний Юрий Нефёдов 2002-го года рождения самовольно ушёл с территории образовательного учреждения. В настоящее время сотрудники полиции проверяют места возможного нахождения мальчика, опрашивают друзей и родственников.

Если вы располагаете информацией о местонахождении несовершеннолетнего, сообщите в полицию по телефонам 79−32−97 или 02.