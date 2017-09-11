Полицейские ищут 15-летнего жителя Муромцевского района Омской области
Мальчик самовольно ушел из школы и не вернулся домой.
Мальчик самовольно ушел из школы и не вернулся домой.
Накануне, 10 сентября, несовершеннолетний Юрий Нефёдов 2002-го года рождения самовольно ушёл с территории образовательного учреждения. В настоящее время сотрудники полиции проверяют места возможного нахождения мальчика, опрашивают друзей и родственников.
Если вы располагаете информацией о местонахождении несовершеннолетнего, сообщите в полицию по телефонам 79−32−97 или 02.
Приметы Юрия: на вид 13−14 лет, рост 165−175 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, носит очки в оправе черного цвета. На момент ухода был одет в спортивную куртку тёмного цвета, брюки синего цвета с белыми вставками, кеды синие с белыми полосами, костюм