Дело о ДТП с дорожными рабочими в Краснодаре вернули следователю
В Краснодаре 11 сентября прошло очередное заседание по делу о ДТП с дорожными рабочими на улице Дзержинского.
В Краснодаре 11 сентября прошло очередное заседание по делу о ДТП с дорожными рабочими на улице Дзержинского.
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Как сообщали Юга.ру, заседание по делу об аварии переносили дважды. Ранее адвокат просил следствие о том, чтобы применить к обвиняемому меру в виде назначения штрафа вместо ограничения свободы.
ДТП произошло на улице Дзержинского 29 июня. По предварительным данным, пьяный 17‑летний водитель внедорожника без прав сбил пятерых дорожных рабочих. В результате аварии погиб 40-летний мужчина, пострадали еще четверо рабочих и сам водитель.
За рулем иномарки был сын бывшего начальника УВД по Краснодару Александра Семенова и действующего депутата городской думы Краснодара Ольги Семеновой.