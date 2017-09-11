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16:39 (мск), источник: ЮГА.ру

Дело о ДТП с дорожными рабочими в Краснодаре вернули следователю

В Краснодаре 11 сентября прошло очередное заседание по делу о ДТП с дорожными рабочими на улице Дзержинского.

В пресс-службе прокуратуры порталу Юга.ру сообщили, что суд отказался удовлетворить ходатайство адвоката о назначении штрафа подсудимому. Дело вернули на доследование.

Как сообщали Юга.ру, заседание по делу об аварии переносили дважды. Ранее адвокат просил следствие о том, чтобы применить к обвиняемому меру в виде назначения штрафа вместо ограничения свободы.

ДТП произошло на улице Дзержинского 29 июня. По предварительным данным, пьяный 17‑летний водитель внедорожника без прав сбил пятерых дорожных рабочих. В результате аварии погиб 40-летний мужчина, пострадали еще четверо рабочих и сам водитель.

За рулем иномарки был сын бывшего начальника УВД по Краснодару Александра Семенова и действующего депутата городской думы Краснодара Ольги Семеновой.

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