Дело о ДТП с дорожными рабочими в Краснодаре вернули следователю

В пресс-службе прокуратуры порталу Юга.ру сообщили, что суд отказался удовлетворить ходатайство адвоката о назначении штрафа подсудимому. Дело вернули на доследование.

Как сообщали Юга.ру, заседание по делу об аварии переносили дважды. Ранее адвокат просил следствие о том, чтобы применить к обвиняемому меру в виде назначения штрафа вместо ограничения свободы.

ДТП произошло на улице Дзержинского 29 июня. По предварительным данным, пьяный 17‑летний водитель внедорожника без прав сбил пятерых дорожных рабочих. В результате аварии погиб 40-летний мужчина, пострадали еще четверо рабочих и сам водитель.