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17:36 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже число погибших на пожарах сократилось в 1,8 раза за год

За 8 месяцев 2017 года в Воронеже на пожарах погибло 10 человек, сообщил руководитель управления ГО ЧС Воронежа Сергей Хомук на планерке в мэрии в понедельник, 11 сентября.

За тот же период 2016 года жертв было больше в 1,8 раз. При этом число пожаров по сравнению с предыдущим годом в 2017 году выросло на 1,6% — до 325.

Основными причинами пожаров являлись нарушения правил эксплуатации электроприборов (38%), неосторожность при курении (19%), нарушение правил эксплуатации машин (12%) и поджоги. В 2017 году на территории Воронежа произошло три лесных пожара на площади 7,8 га и возгорание травы на площади 18 га. Причиной этих пожаров также стало неосторожное обращение с огнем. По словам Сергея Хомука, в городе число лесных пожаров по сравнению с 2016 годом сократилось, а возгорания сухой травы заметно участились.

Снижения числа количества жертв помогли добиться профилактическая работа с населением, патрулирование в пожароопасных местах, слаженная работа управления ГО и ЧС и сотрудников МЧС и МВД. Особое внимание в 2017 году уделили детской безопасности. Специалисты проводили беседы и инструктаж по безопасности в школах и детских лагерях. Программа мероприятий разрабатывалась совместно с представителями образовательных организаций.


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