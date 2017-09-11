В Воронеже число погибших на пожарах сократилось в 1,8 раза за год

За тот же период 2016 года жертв было больше в 1,8 раз. При этом число пожаров по сравнению с предыдущим годом в 2017 году выросло на 1,6% — до 325.

Основными причинами пожаров являлись нарушения правил эксплуатации электроприборов (38%), неосторожность при курении (19%), нарушение правил эксплуатации машин (12%) и поджоги. В 2017 году на территории Воронежа произошло три лесных пожара на площади 7,8 га и возгорание травы на площади 18 га. Причиной этих пожаров также стало неосторожное обращение с огнем. По словам Сергея Хомука, в городе число лесных пожаров по сравнению с 2016 годом сократилось, а возгорания сухой травы заметно участились.