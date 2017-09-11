Суд продлил срок домашнего ареста главному дорожнику Челнов и его сестре

В начале судебного процесса предполагалось, что рассмотрение дела завершится в ближайшее время, то есть приговор ожидался еще в июне. Так как стороны заявили ходатайства о проведении разбирательства в особом порядке. Для этого имелись все предпосылки. Фигуранты дела полностью признали свою вину. К тому же Фарид Киямов возместил причиненный ущерб. По последним данным следствия, ущерб от преступных деяний Киямова составил 15 млн. рублей. Однако уже на первом заседании эта цифра смутила судью, он решил разобраться в деталях дела и заявил о том, что разбирательство будет продолжаться в общем порядке. После чего продлил домашний арест для Киямова и Зариповой на три месяца — до 9 сентября.