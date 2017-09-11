Суд продлил срок домашнего ареста главному дорожнику Челнов и его сестре
Сегодня стало известно, что приговора по громкому уголовному делу о растрате имущества ГПАД Челнов не стоит ожидать и в сентябре.
Сегодня стало известно, что приговора по громкому уголовному делу о растрате имущества ГПАД Челнов не стоит ожидать и в сентябре.
(Набережные Челны, 11 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Набережночелнинский суд оставил под домашним арестом директора предприятия автомобильных дорог Фарида Киямова до 4 ноября, сообщили ИА «Татар-информ» в суде.
Напомним, директор МУП «ГПАД» Фарид Киямов был задержан 12 августа 2016 года по подозрению в превышении должностных полномочий. По мере расследования на главного дорожника города было возбуждено сразу несколько уголовных дел. Киямову предъявлено обвинение в присвоении и растрате вверенного имущества, злоупотреблении должностными полномочиями.
По этому уголовному делу также проходит родная сестра Киямова — Бибинур Зарипова, которая обвиняется в растрате вверенного ей имущества и пособничестве брату при совершении преступлений. Всего речь идет о 17 эпизодах.
В начале судебного процесса предполагалось, что рассмотрение дела завершится в ближайшее время, то есть приговор ожидался еще в июне. Так как стороны заявили ходатайства о проведении разбирательства в особом порядке. Для этого имелись все предпосылки. Фигуранты дела полностью признали свою вину. К тому же Фарид Киямов возместил причиненный ущерб. По последним данным следствия, ущерб от преступных деяний Киямова составил 15 млн. рублей. Однако уже на первом заседании эта цифра смутила судью, он решил разобраться в деталях дела и заявил о том, что разбирательство будет продолжаться в общем порядке. После чего продлил домашний арест для Киямова и Зариповой на три месяца — до 9 сентября.
Сегодня стало известно, что приговора по громкому уголовному делу не стоит ожидать и в сентябре. Поскольку следующее судебное заседание пройдет только в октябре. В связи с этим фигурантам дела продлили срок домашнего ареста: Фариду Кимову до 4 ноября, Бибинур Зариповой до 10 ноября.