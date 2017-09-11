Крупный пожар произошел в Новороссийске

Площадь пожара составила порядка 120 квадратных метров. В 14:18 к месту происшествия выехали пожарные, уже в 14:23 они прибыли на место.

Огонь локализовали в 14:40, а уже через 15 минут ликвидировали открытое горение. По данным краевого управления МЧС РФ по Краснодарскому краю, на месте работали 4 единицы техники и 8 человек личного состава ведомства.