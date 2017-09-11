В Самаре нашли убитым мужчину, который зашел в гости к знакомой

Как сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева, предположительно, со знакомыми он пришел в квартиру 34-летней женщины. Они вместе выпивали, и во время застолья возник конфликт, который привел к трагедии.