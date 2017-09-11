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17:49 (мск), источник: Volga News

В Самаре нашли убитым мужчину, который зашел в гости к знакомой

В воскресенье, 10 сентября, в квартире на ул. Ленинградской, 37 в Самаре было найдено тело неизвестного мужчины с ножевым ранением грудной клетки.

Как сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева, предположительно, со знакомыми он пришел в квартиру 34-летней женщины. Они вместе выпивали, и во время застолья возник конфликт, который привел к трагедии.

«По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”, — рассказала Елена Шкаева. — Сейчас устанавливаются все лица, присутствующие в момент конфликта в квартире. Тело погибшего отправлено на судмедэкспертизу для выяснения причины смерти».

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