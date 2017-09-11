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17:06 (мск), источник: Actualitati.md

Жуткое ДТП в Бричанском районе: госпитализирован 15-летний мотоциклист

Инцидент произошел в селе Коржеуць, Бричанского района. Там после полудня столкнулся Citroen и мотоцикл, которым управлял 15-летний юноша.

Источник: Actualitati.md

Согласно заключениям сотрудников полиции, виновником аварии является 51-летний водитель автомобиля, который при осуществлении маневра не уступил дорогу, пишет aif.md.

Несовершеннолетний получил серьезные травмы и сейчас получает необходимую медицинскую помощь.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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