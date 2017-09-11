Жуткое ДТП в Бричанском районе: госпитализирован 15-летний мотоциклист
Инцидент произошел в селе Коржеуць, Бричанского района. Там после полудня столкнулся Citroen и мотоцикл, которым управлял 15-летний юноша.
Инцидент произошел в селе Коржеуць, Бричанского района. Там после полудня столкнулся Citroen и мотоцикл, которым управлял 15-летний юноша.
Согласно заключениям сотрудников полиции, виновником аварии является 51-летний водитель автомобиля, который при осуществлении маневра не уступил дорогу, пишет aif.md.
Несовершеннолетний получил серьезные травмы и сейчас получает необходимую медицинскую помощь.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.