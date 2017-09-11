Шестеро белорусов подрались с полицией в Москве

Инцидент произошел в одной из гостиниц, расположенных на улице Антонова-Овсеенко российской столицы. Полицию вызвал охранник, заявив, что хулиганит нетрезвый постоялец.

Сообщается, что на место прибыли двое полицейских, однако они встретили сопротивление. Кроме того, при попытке задержания дебошира ему на помощь пришли еще несколько граждан.

Сотрудники полиции сумели обезвредить двоих граждан, остальные разбежались, но и их впоследствии нашли. Все шестеро задержанных оказались гражданами Беларуси.