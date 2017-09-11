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17:17 (мск), источник: Sputnik.by

Шестеро белорусов подрались с полицией в Москве

МИНСК, 11 сен — Sputnik. Шестеро граждан Беларуси были задержаны в Москве за драку в гостинице с полицией, сообщило в понедельник агентство «Москва».

Инцидент произошел в одной из гостиниц, расположенных на улице Антонова-Овсеенко российской столицы. Полицию вызвал охранник, заявив, что хулиганит нетрезвый постоялец.

Сообщается, что на место прибыли двое полицейских, однако они встретили сопротивление. Кроме того, при попытке задержания дебошира ему на помощь пришли еще несколько граждан.

Сотрудники полиции сумели обезвредить двоих граждан, остальные разбежались, но и их впоследствии нашли. Все шестеро задержанных оказались гражданами Беларуси.

По информации ГУ МВД России, материалы проверки по данному факту уже направлены в органы следствия. Белорусам за драку с полицией грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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