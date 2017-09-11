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17:43 (мск), источник: РИА Новости

В Европу могут вернуться тысячи жен и детей боевиков ИГ*, сообщил эксперт

БРЮССЕЛЬ, 11 сен — РИА Новости, Александр Шишло. В случае окончательного поражения террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) в Европу из зон конфликтов в Сирии и Ираке могут вернуться тысячи жен и детей исламских боевиков, сообщила РИА Новости ведущий эксперт Европейского центра стратегических исследований и безопасности Евгения Гвоздева.

Источник: Reuters

«По различным данным, несколько тысяч женщин и детей, находящихся в зонах, которые ранее были подконтрольны ИГ*, в случае его окончательного поражения могут в ближайшие годы вернуться в Европу», — сказала собеседница агентства.

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«У западных стран в настоящий момент нет единого представления и единой политики относительно того, какие меры следует применять, во-первых, к женщинам, которые, следуя за своими мужьями, поехали в Сирию и Ирак, но также к их детям, многие из которых были либо рождены, либо провели значительную часть своего детства в лагерях ИГ*, в том числе тренировочных… Мы знаем, что ИГ* в последний год уделяет достаточно серьезное внимание именно подготовке «молодых львят Халифата», — добавила эксперт.

При этом она обратила внимание на тот факт, что «ювенильная юстиция в большинстве европейских стран не позволяет применять к ним те же меры, которые могут быть применены к совершеннолетним людям, подозревающимся в связях с террористами».

*Террористическая организация, запрещенная в России

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
маразм крепчал
Да эта вредная старушка все что хочешь одобрит,если это во вред России.У него видимо деда или родственника в войну русский солдат тюкнул,вот и мстит.
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