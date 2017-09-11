Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ сообщили подробности подготовки убийства Пугачевой
Психологи нашли у людей 27 разных эмоций
28-летняя россиянка найдена мертвой в отеле Паттайи
В МИД Украины выразили «решительный протест» России
Меркель ответила на вопрос о признании Крыма частью России
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Алсу предстала в дерзком золотом мини-платье - СМИ
Без бюстгальтера и в белом: СМИ о выходе Джоли
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
67-летняя Бабкина обрадовала Сеть семейными снимками - СМИ
Без бюстгальтера и в белом: СМИ о выходе Джоли
Захарова прокомментировала заявление Меркель о судьбе Крыма
Россия заявила протест Польше
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
17:22 (мск), источник: ТАСС

Более 1000 человек остались без газа из-за повреждения газопровода в Волгоградской области

Поврежденный газопровод принадлежит администрации Старополтавского района.

Источник: Reuters

ВОЛГОГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Более одной тысячи абонентов остались без газа в результате повреждения газопровода высокого давления в Старополтавском районе Волгоградской области. Об этом в понедельник сообщается на сайте Минэнерго РФ.

«В 11:50 (мск) в селе Черебаево Старополтавского района в результате проведения несогласованных земляных работ организацией “Саратовнефтегаз” поврежден полиэтиленовый газопровод высокого давления второй категории диаметром 160 мм. В результате прекращено газоснабжение 1,028 тыс. абонентов», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, поврежденный газопровод принадлежит администрации Старополтавского района, обслуживается компанией «Газпром газораспределение Волгоград». Сейчас на месте аварии ведутся аварийно-восстановительные работы.

«Газпром газораспределение Волгоград» — региональная газораспределительная компания, дочернее зависимое общество АО «Газпром газораспределение». В структуру входят 3 межрайонных газовых предприятия и 13 филиалов, каждый из которых обеспечивает эксплуатацию газопроводов нескольких районов Волгоградской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 СМИ: около 30 человек пострадали при столкновении двух поездов в Швейцарии
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
Путин предложил повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Саакашвили
Число сторонников введения «сухого закона» достигло максимума
Почти 8 миллионов россиян потенциально могут стать банкротами
Улюкаев ответил на слова Сечина о «профессиональном кретинизме»
Сбербанк массово поменял статус карт клиентов
Глава Саратова покинул пост из-за нарушений на выборах
Спорт
Надаль — трехкратный в Нью-Йорке Рафаэль Надаль в третий раз в карьере стал чемпионом US Open, переиграв в финале Кевина Андерсона - 6:3, 6:3, 6:4
Авто
Группа ГАЗ ответила (с юмором) на обвинения в плагиате В компании не только интеллигентно ответили на оскорбления, но и планируют защищать деловую репутацию через суд
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина На «Первом канале» стартовал второй сезон проекта «Лучше всех!» про талантливых детей
Недвижимость
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Максим Виторган и Ксения Собчак впервые показали лицо сына Маленький Платон очень похож на свою маму.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь