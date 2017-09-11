Более 1000 человек остались без газа из-за повреждения газопровода в Волгоградской области

Источник: Reuters

ВОЛГОГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Более одной тысячи абонентов остались без газа в результате повреждения газопровода высокого давления в Старополтавском районе Волгоградской области. Об этом в понедельник сообщается на сайте Минэнерго РФ.

«В 11:50 (мск) в селе Черебаево Старополтавского района в результате проведения несогласованных земляных работ организацией “Саратовнефтегаз” поврежден полиэтиленовый газопровод высокого давления второй категории диаметром 160 мм. В результате прекращено газоснабжение 1,028 тыс. абонентов», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, поврежденный газопровод принадлежит администрации Старополтавского района, обслуживается компанией «Газпром газораспределение Волгоград». Сейчас на месте аварии ведутся аварийно-восстановительные работы.