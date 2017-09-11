Житель Волгограда задержан за сбыт оружия времен ВОВ
40-летний житель Красноармейского района нашел оружие во время раскопок в полях в Волгоградской области.
40-летний житель Красноармейского района нашел оружие во время раскопок в полях в Волгоградской области.
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Исследования, проведенное специалистами
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 222 УК РФ — «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Теперь волгоградцу может грозить до двух лет лишения свободы.