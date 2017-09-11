Житель Волгограда задержан за сбыт оружия времен ВОВ

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД России, мужчина разместил объявление о продаже оружия на своей странице в одной из социальных сетей. В роли покупателей выступили сотрудники полиции. Во время встречи с силовиками мужчина был задержан с поличным.

Исследования, проведенное специалистами экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области, показали, что один из штык-ножей изготовлен промышленным способом в Германии к карабину «Маузер» и относится к категории боевого холодного оружия колюще-режущего поражающего действия.