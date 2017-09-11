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17:31 (мск), источник: РИАЦ

Житель Волгограда задержан за сбыт оружия времен ВОВ

40-летний житель Красноармейского района нашел оружие во время раскопок в полях в Волгоградской области.

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД России, мужчина разместил объявление о продаже оружия на своей странице в одной из социальных сетей. В роли покупателей выступили сотрудники полиции. Во время встречи с силовиками мужчина был задержан с поличным.

Исследования, проведенное специалистами экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области, показали, что один из штык-ножей изготовлен промышленным способом в Германии к карабину «Маузер» и относится к категории боевого холодного оружия колюще-режущего поражающего действия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 222 УК РФ — «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Теперь волгоградцу может грозить до двух лет лишения свободы.

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