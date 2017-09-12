Под Воронежем в поле сожгли около 20 тонн дикорастущей конопли

В Воронежской области стражи порядка обнаружили поле размером в 2 га, на котором произрастает дикорастущая конопля. Полицейские установили, кому принадлежит этот участок. Владельцем земли оказалось с/х предприятие, занимающееся заготовкой кормов для домашних животных.

Кроме того, его предупредили, что за незаконное выращивание растений, содержащих наркотические вещества, грозит до 8 лет тюрьмы. С помощью техники поле конопли скосили. После чего растения сожгли. Общий их вес составил около 20 тонн.