Пропавших пенсионера и молодого человека ищут в Гуково
Всех, кому
Всех, кому
Пропавших 80-летнего Виктора Катышкова и 25-летнего Игоря Терикова ищут правоохранители в Гуково, сообщает
Приметы разыскиваемого пенсионера: на вид 80 лет, рост 175 см, худощавое телосложение, широкие дугообразные брови, серые глаза, короткие прямые седые волосы, большие лобные бугры, имеет бороду.
Мужчина медленно говорит, верхние зубы заменены металлическим мостом желтого цвета.
В день исчезновения Виктор Катышков был одет в черные куртку и брюки, синий свитер, черные туфли, светлую рубашку.
Приметы Игоря Терикова: сутулый, на лице — следы оспы, уши сильно оттопырены, невнятная речь.
Всех, кому