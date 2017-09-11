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18:06 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пропавших пенсионера и молодого человека ищут в Гуково

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просят позвонить в полицию.

Пропавших 80-летнего Виктора Катышкова и 25-летнего Игоря Терикова ищут правоохранители в Гуково, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Приметы разыскиваемого пенсионера: на вид 80 лет, рост 175 см, худощавое телосложение, широкие дугообразные брови, серые глаза, короткие прямые седые волосы, большие лобные бугры, имеет бороду.

Мужчина медленно говорит, верхние зубы заменены металлическим мостом желтого цвета.

В день исчезновения Виктор Катышков был одет в черные куртку и брюки, синий свитер, черные туфли, светлую рубашку.

Приметы Игоря Терикова: сутулый, на лице — следы оспы, уши сильно оттопырены, невнятная речь.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (863 61) 5−46−46, 5−21−35, 5−40−74 или 02.

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