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18:37 (мск), источник: Publika.md

Эксперты установили причину смерти Андрея Брагуцы

Причиной смерти Андрея Брагуцы стала пневмония. Прокуроры получили окончательные результаты судебно-медицинской экспертизы. По их словам, пневмония у погибшего развилась в тюрьме. В камере ему не дали даже одеяла.

Источник: Publika.md

«Согласно заключению судмедэкспертов, смерть наступила в результате дыхательной недостаточности, вызванной двусторонней пневмонией. Болезнь возникла и прогрессировала, когда Брагуца уже находился под ответственностью государства. Он заболел самое позднее за четыре дня до смерти», — сообщил глава отдела Генеральной прокуратуры Ион Каракуян.

Прокуроры говорят, что в камере Брагуцу держали раздетым.

«Его оставили без одежды, не дали одеяла, что и привело к таким последствиям. Он оставался раздетым практически весь период ареста», — сказал глава отдела Генеральной прокуратуры Ион Каракуян.

В муниципальной полиции комментировать результаты экспертизы отказались. Адвокат семьи погибшего Вадим Виеру заявил, что изучит документы и запросит мнения международных экспертов.

По делу о смерти Брагуцы арестованы четыре человека — его сокамерник и трое полицейских. Они не стали вмешиваться, когда Брагуцу избивали в изоляторе предварительного содержания. Четверо полицейских и пятеро сотрудников тюремной охраны отстранены от работы на время следствия.

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