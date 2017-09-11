Эксперты установили причину смерти Андрея Брагуцы
Причиной смерти Андрея Брагуцы стала пневмония. Прокуроры получили окончательные результаты
Причиной смерти Андрея Брагуцы стала пневмония. Прокуроры получили окончательные результаты
«Согласно заключению судмедэкспертов, смерть наступила в результате дыхательной недостаточности, вызванной двусторонней пневмонией. Болезнь возникла и прогрессировала, когда Брагуца уже находился под ответственностью государства. Он заболел самое позднее за четыре дня до смерти», — сообщил глава отдела Генеральной прокуратуры Ион Каракуян.
Прокуроры говорят, что в камере Брагуцу держали раздетым.
«Его оставили без одежды, не дали одеяла, что и привело к таким последствиям. Он оставался раздетым практически весь период ареста», — сказал глава отдела Генеральной прокуратуры Ион Каракуян.
В муниципальной полиции комментировать результаты экспертизы отказались. Адвокат семьи погибшего Вадим Виеру заявил, что изучит документы и запросит мнения международных экспертов.
По делу о смерти Брагуцы арестованы четыре человека — его сокамерник и трое полицейских. Они не стали вмешиваться, когда Брагуцу избивали в изоляторе предварительного содержания. Четверо полицейских и пятеро сотрудников тюремной охраны отстранены от работы на время следствия.