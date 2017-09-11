Эксперты установили причину смерти Андрея Брагуцы

«Согласно заключению судмедэкспертов, смерть наступила в результате дыхательной недостаточности, вызванной двусторонней пневмонией. Болезнь возникла и прогрессировала, когда Брагуца уже находился под ответственностью государства. Он заболел самое позднее за четыре дня до смерти», — сообщил глава отдела Генеральной прокуратуры Ион Каракуян.



Прокуроры говорят, что в камере Брагуцу держали раздетым.



«Его оставили без одежды, не дали одеяла, что и привело к таким последствиям. Он оставался раздетым практически весь период ареста», — сказал глава отдела Генеральной прокуратуры Ион Каракуян.



В муниципальной полиции комментировать результаты экспертизы отказались. Адвокат семьи погибшего Вадим Виеру заявил, что изучит документы и запросит мнения международных экспертов.



По делу о смерти Брагуцы арестованы четыре человека — его сокамерник и трое полицейских. Они не стали вмешиваться, когда Брагуцу избивали в изоляторе предварительного содержания. Четверо полицейских и пятеро сотрудников тюремной охраны отстранены от работы на время следствия.