В Краснодаре мужчина ворвался в мебельный магазин, разделся и начал молиться
Инцидент произошел 11 сентября в мебельном магазине по ул. Новороссийской.
Инцидент произошел 11 сентября в мебельном магазине по ул. Новороссийской.
Как сообщили порталу Юга.ру в Главном управлении Росгвардии по Краснодарскому краю, утром 11 сентября на пульт наблюдения вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» из охраняемого объекта — одного из мебельных магазинов, расположенного по улице Новороссийской.
В торговый зал магазина ворвался мужчина в неадекватном состоянии. Он разделся, стал молиться, разбрасывать ценники и угрожать персоналу.
Когда на место событий прибыли правоохранители, мужчина стал кричать и бросаться на них. Мужчину задержали и передали бригаде психиатрической помощи.