В Краснодаре мужчина ворвался в мебельный магазин, разделся и начал молиться

Как сообщили порталу Юга.ру в Главном управлении Росгвардии по Краснодарскому краю, утром 11 сентября на пульт наблюдения вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» из охраняемого объекта — одного из мебельных магазинов, расположенного по улице Новороссийской.

В торговый зал магазина ворвался мужчина в неадекватном состоянии. Он разделся, стал молиться, разбрасывать ценники и угрожать персоналу.