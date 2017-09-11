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18:12 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре мужчина ворвался в мебельный магазин, разделся и начал молиться

Инцидент произошел 11 сентября в мебельном магазине по ул. Новороссийской.

Как сообщили порталу Юга.ру в Главном управлении Росгвардии по Краснодарскому краю, утром 11 сентября на пульт наблюдения вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» из охраняемого объекта — одного из мебельных магазинов, расположенного по улице Новороссийской.

В торговый зал магазина ворвался мужчина в неадекватном состоянии. Он разделся, стал молиться, разбрасывать ценники и угрожать персоналу.

Когда на место событий прибыли правоохранители, мужчина стал кричать и бросаться на них. Мужчину задержали и передали бригаде психиатрической помощи.

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