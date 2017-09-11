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19:25 (мск), источник: РИА Новости

Задержан собственник кинотеатра, обрушившегося в Балашихе

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Задержан собственник здания, обрушившегося в Балашихе, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что после обрушения стены здания кинотеатра в Балашихе следователи Подмосковья возбудили дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

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«Следователями задержан 39-летний житель города Электросталь, являющийся собственником здания, расположенного в микрорайоне Южный города Балашиха на улице Фадеева», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время следователи планируют подать ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. Продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также установление иных лиц причастных к совершению данного происшествия.

Стена бывшего кинотеатра «Союз» обрушилась в Балашихе в пятницу утром. По данным МЧС, в результате ЧП на улице Фадеева пострадали семь человек. Пять человек были госпитализированы в городскую больницу с черепно-мозговыми травмами и ушибами. Среди них был ребенок, получивший сложный многооскольчатый перелом, его перевели в детскую травматологическую больницу Рошаля в Москве, сообщил замглавврача Балашихинской ЦРБ Александр Капериз.

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