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19:46 (мск), источник: РИА Новости

Вандалы повредили медиацентр в московском парке «Зарядье»

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Вандалы повредили стеклянный купол и окно медиацентра в столичном парке «Зарядье», ремонт планируется провести в кратчайшие сроки, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Источник: РИА Новости

«Характер повреждения одного из треугольников стеклянной коры свидетельствует о том, что было какое-то физическое воздействие… треснуло также световое окно на крыше павильона “Медиацентр”. Причем не из-за того, что по нему прошлись или попрыгали — материал выдерживает до 300 килограммов. Это явно произошло от удара каким-то предметом», — цитирует портал директора по проектированию гражданских проектов АО «Мосинжпроект» Галину Гордюшину.

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Отмечается, что опасаться осколков не стоит, так как стекла состоят из нескольких слоев, скрепленных специальной пленкой.

Работу по восстановлению поврежденных частей планируется провести в кратчайшие сроки, однако она осложняется уникальностью элементов. «Стекла разные, они спроектированы по специальной технологии. Замена одного стеклянного треугольника — это не только дорого, но и требует сложной технической работы. Нужно изготовить сегмент, который бы подошел четко по размеру, чтобы заменить его», — сказала Гордюшина.

Парк «Зарядье» открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы. Создать ландшафтный парк рядом с Кремлем, на месте снесенной гостиницы «Россия» решили в 2012 году. Как сообщил заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин, итоговая стоимость строительства парка, которое длилось 2,5 года, составила 14 миллиардов рублей.

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