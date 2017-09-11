В Первоуральске поймали троих сбежавших из лечебницы пациентов
Правоохранительные органы Первоуральска поймали троих пациентов закрытой лечебницы, сбежавших оттуда ранее. Еще троих пока ищут.
Правоохранительные органы Первоуральска поймали троих пациентов закрытой лечебницы, сбежавших оттуда ранее. Еще троих пока ищут.
«Сообщение о том, что из стационара сбежали шесть находившихся на лечении молодых людей, поступило в полицию от медиков около 19:00 восьмого сентября. Оперативный дежурный разослал ориентировки всем силовым структурам Первоуральского гарнизона», — рассказали в
Когда капитану внутренней службы ГУФСИН Леониду Шульдякову сообщили о появлении трех гражданских в районе режимного стрельбища, он направил на место двух сотрудников, и они задержали нарушителей. За пазухой у беглецов нашли кухонные ножи.
Задержанных передали наряду полиции, и те вернули их в стены медучреждения.
Местонахождение еще троих сбежавших устанавливается.