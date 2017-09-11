В Первоуральске поймали троих сбежавших из лечебницы пациентов

«Сообщение о том, что из стационара сбежали шесть находившихся на лечении молодых людей, поступило в полицию от медиков около 19:00 восьмого сентября. Оперативный дежурный разослал ориентировки всем силовым структурам Первоуральского гарнизона», — рассказали в пресс-службе главка МВ Свердловской области.

Когда капитану внутренней службы ГУФСИН Леониду Шульдякову сообщили о появлении трех гражданских в районе режимного стрельбища, он направил на место двух сотрудников, и они задержали нарушителей. За пазухой у беглецов нашли кухонные ножи.

Задержанных передали наряду полиции, и те вернули их в стены медучреждения.