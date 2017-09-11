Людей эвакуируют из всех крупных ТРК Челябинска и Копейска
Массовая эвакуация произошла также в Омске и Ставрополе.
Массовая эвакуация произошла также в Омске и Ставрополе.
В Челябинске и Копейске в понедельник вечером 11 сентября началась массовая эвакуация из всех крупных ТРК, включая «Алмаз», «Родник, «Горки», «Фокус», многие другие — основанием послужила информация о подозрительных предметах в комплексах, передаёт
На сайте полиции сказано: «В дежурную часть ГУ МВД России по Челябинской области поступила информация о нахождении подозрительных предметах в ряде
Поступила также информация, что в Омске в этот же день проверяют информацию о заминированных торговых комплексах, школах и отделениях Пенсионного фонда РФ — людей эвакуировали.
Кроме того, в Ставрополе людей эвакуировали из
Во всех городах информация о минировании зданий поступила по телефону — полиция сейчас проверяет информацию.
Многие обращают внимание в соцсетях, что информация о заминировании поступила 11 сентября — в годовщину терактов в