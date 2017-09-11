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20:25 (мск), источник: АиФ Челябинск

Людей эвакуируют из всех крупных ТРК Челябинска и Копейска

Массовая эвакуация произошла также в Омске и Ставрополе.

В Челябинске и Копейске в понедельник вечером 11 сентября началась массовая эвакуация из всех крупных ТРК, включая «Алмаз», «Родник, «Горки», «Фокус», многие другие — основанием послужила информация о подозрительных предметах в комплексах, передаёт пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

На сайте полиции сказано: «В дежурную часть ГУ МВД России по Челябинской области поступила информация о нахождении подозрительных предметах в ряде торгово-развлекательных комплексах Челябинска. Сотрудниками полиции совместно с Управлением Росгвардии Челябинской области и УФСБ по Челябинской области проводятся проверки сообщений, а также устанавливаются личности звонивших».

Поступила также информация, что в Омске в этот же день проверяют информацию о заминированных торговых комплексах, школах и отделениях Пенсионного фонда РФ — людей эвакуировали.

Кроме того, в Ставрополе людей эвакуировали из бизнес-центра «Европарк», пяти торговых центров, мэрии, школ и вокзалов.

Во всех городах информация о минировании зданий поступила по телефону — полиция сейчас проверяет информацию.

Многие обращают внимание в соцсетях, что информация о заминировании поступила 11 сентября — в годовщину терактов в Нью-Йорке.

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