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21:18 (мск), источник: РБК

Трамвай насмерть сбил пешехода на Бауманской улице в Москве

Трамвай насмерть сбил пешехода на Бауманской улице в Москве. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного ГИБДД.

По данным собеседника РБК, ЧП произошло рядом с домом по адресу Бауманская, 5 примерно в 20:00 мск. «Обстоятельства происшествия выясняются», — добавили в пресс-службе.

Об инциденте также сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

В середине августа на проспекте Мира в районе дома № 163 трамвай насмерть сбил пешехода. Человек скончался на месте от полученных травм.

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