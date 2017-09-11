Трамвай насмерть сбил пешехода на Бауманской улице в Москве

По данным собеседника РБК, ЧП произошло рядом с домом по адресу Бауманская, 5 примерно в 20:00 мск. «Обстоятельства происшествия выясняются», — добавили в пресс-службе.

Об инциденте также сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.