Экс-глава Марий Эл Маркелов останется в СИЗО до начала зимы
Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU — Басманный суд Москвы в понедельник продлил до начала декабря арест
«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении в отношении Маркелова меры пресечения в виде заключения под стражу ещё на три месяца, то есть до 12 декабря. Также суд отказал защите в избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с содержанием в СИЗО», — сообщили «Интерфаксу» в суде.
Там добавили, что Н. Кожанова останется под стражей до той же даты.
Маркелову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), еще одной фигурантке дела, директору «Телекомпании 12 Регион» Наталье Кожановой — в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). С санкции Басманного суда Москвы они находятся под арестом.
Еще одному фигуранту дела — бизнесмену Кривашу заочно предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ), он объявлен в международный розыск.