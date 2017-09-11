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11 сентября, источник: Интерфакс

Экс-глава Марий Эл Маркелов останется в СИЗО до начала зимы

Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU — Басманный суд Москвы в понедельник продлил до начала декабря арест экс-главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову, обвиняемому в получении взятки в 235 млн рублей, и фигурантке дела Наталье Кожановой.

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«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении в отношении Маркелова меры пресечения в виде заключения под стражу ещё на три месяца, то есть до 12 декабря. Также суд отказал защите в избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с содержанием в СИЗО», — сообщили «Интерфаксу» в суде.

Там добавили, что Н. Кожанова останется под стражей до той же даты.

Маркелову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), еще одной фигурантке дела, директору «Телекомпании 12 Регион» Наталье Кожановой — в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). С санкции Басманного суда Москвы они находятся под арестом.

По версии следствия, Маркелов получил через Кожанову от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Еще одному фигуранту дела — бизнесмену Кривашу заочно предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ), он объявлен в международный розыск.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Viktor Antonov
Следствие у нас тянется как улита. Если уж человек арестован, то и материалы должны быть. Ведь человека арестовывают не для того, чтобы добыть материалы, а...
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