Экс-глава Марий Эл Маркелов останется в СИЗО до начала зимы

Источник: РИА "Новости"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU — Басманный суд Москвы в понедельник продлил до начала декабря арест экс-главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову, обвиняемому в получении взятки в 235 млн рублей, и фигурантке дела Наталье Кожановой.

Читайте также СКР раскрыл подробности дела против бывшего главы Марий Эл Маркелова

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении в отношении Маркелова меры пресечения в виде заключения под стражу ещё на три месяца, то есть до 12 декабря. Также суд отказал защите в избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с содержанием в СИЗО», — сообщили «Интерфаксу» в суде.

Там добавили, что Н. Кожанова останется под стражей до той же даты.

Маркелову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), еще одной фигурантке дела, директору «Телекомпании 12 Регион» Наталье Кожановой — в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). С санкции Басманного суда Москвы они находятся под арестом.

По версии следствия, Маркелов получил через Кожанову от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.