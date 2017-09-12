Железнодорожный вор задержан в Приморье
Мужчина украл тепловую пушку из локомотивного депо.
Мужчина украл тепловую пушку из локомотивного депо.
Сотрудниками уголовного розыска на станции Уссурийск Приморского края в ходе проведения
Выяснилось, что ранее задержанный неоднократно попадал в поле зрения полиции.
Со слов мужчины, тепловую пушку он вынес с территории депо через пролом в заборе и вывез на такси на рынок, где продал ее незнакомому гражданину за 3 тысячи рублей. Деньги потратил на собственные нужды.
Возбуждено дело по части 1 стаьи 158 УК РФ. Расследование продолжается.