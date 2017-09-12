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03:02 (мск), источник: VLADNEWS

Железнодорожный вор задержан в Приморье

Мужчина украл тепловую пушку из локомотивного депо.

Сотрудниками уголовного розыска на станции Уссурийск Приморского края в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 35-летний местный житель, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции региона. Мужчина — работник строительной подрядной организации — по верссии следствия, похитил с территории Уссурийского локомотивного депо дизельную тепловую пушку стоимостью около 14 тысяч рублей.

Выяснилось, что ранее задержанный неоднократно попадал в поле зрения полиции.

Со слов мужчины, тепловую пушку он вынес с территории депо через пролом в заборе и вывез на такси на рынок, где продал ее незнакомому гражданину за 3 тысячи рублей. Деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено дело по части 1 стаьи 158 УК РФ. Расследование продолжается.

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