Число погибших при землетрясении в Мексике приблизилось к 100

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Изначально, по данным агентства, МИД Мексики сообщал о 95 погибших по всей стране, затем власти штата Чьяпас сообщили о еще одном погибшем.

Ранее Reuters сообщал о 90 погибших. Как свидетельствуют данные Национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда землетрясения составила 8,2, его эпицентр располагался на юго-востоке страны в штате Чьяпас, очаг залегал на глубине 58 км.