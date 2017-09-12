Канал отправки за рубеж частей тела тигра прикрыли в Приморье

Владивосток, 12 сентября, PrimaMedia.

Канал скупки и отправки за рубеж частей тела амурского тигра и других диких животных прикрыли сотрудники погрануправления ФСБ России по Приморскому краю совместно с представителями Дальневосточной оперативной таможни. Приморец, хранивший около 400 различных фрагментов диких животных для продажи, задержан. Ведется расследование, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Центра «Амурский тигр».

В Уссурийске при досмотре грузовой машины под управлением 55-летнего жителя Приморского края было обнаружено и изъято четыре фрагмента амурского тигра: верхняя и нижняя челюсть, а также составные части коленного сустава.

Еще 70 кг ценных дериватов было обнаружено в поселке Терней — по месту проживания приморца. На чердаке нежилого помещения хранились высушенные кости скелета предположительно амурского тигра — ребра, крестец, хвост. Морозильная камера, находящаяся в пристройке к жилому дому, была доверху набита дериватами диких животных.

«Задержание скупщика, это не просто удача или стечение обстоятельств. Это результат долголетней работы.

Стоит поблагодарить сотрудников погрануправления и оперативной таможни, благодаря им прикрыт канал скупки и отправки за рубеж.

Надеемся, что в ходе следствия будет установлено, у кого данный гражданин приобретал части тела амурского тигра. А в результате квалифицированного расследования все виновные лица будут найдены и понесут справедливое наказание, — комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.