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04:09 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Канал отправки за рубеж частей тела тигра прикрыли в Приморье

Сотрудники ФСБ задержали приморца, хранившего около 400 различных фрагментов диких животных.

Владивосток, 12 сентября, PrimaMedia.

Канал скупки и отправки за рубеж частей тела амурского тигра и других диких животных прикрыли сотрудники погрануправления ФСБ России по Приморскому краю совместно с представителями Дальневосточной оперативной таможни. Приморец, хранивший около 400 различных фрагментов диких животных для продажи, задержан. Ведется расследование, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Центра «Амурский тигр».

В Уссурийске при досмотре грузовой машины под управлением 55-летнего жителя Приморского края было обнаружено и изъято четыре фрагмента амурского тигра: верхняя и нижняя челюсть, а также составные части коленного сустава.

Еще 70 кг ценных дериватов было обнаружено в поселке Терней — по месту проживания приморца. На чердаке нежилого помещения хранились высушенные кости скелета предположительно амурского тигра — ребра, крестец, хвост. Морозильная камера, находящаяся в пристройке к жилому дому, была доверху набита дериватами диких животных.

«Задержание скупщика, это не просто удача или стечение обстоятельств. Это результат долголетней работы.

Стоит поблагодарить сотрудников погрануправления и оперативной таможни, благодаря им прикрыт канал скупки и отправки за рубеж.

Надеемся, что в ходе следствия будет установлено, у кого данный гражданин приобретал части тела амурского тигра. А в результате квалифицированного расследования все виновные лица будут найдены и понесут справедливое наказание, — комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю насчитали около 400 различных фрагментов диких животных (конечности, внутренние органы), видовой состав которых и сумма нанесенного ущерба будут определены после проведения экспертизы. Также предстоит выяснить происхождение изъятых дериватов.

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