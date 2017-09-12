Убийство и пожар произошли за один вечер в хабаровской квартире
Подозреваемый выронил смартфон на месте преступления.
Подозреваемый выронил смартфон на месте преступления.
Труп мужчины нашли хабаровские спасатели во время тушения пожара в трехкомнатной квартире на улице Слободской. Жертвой оказался хозяин жилья — 44-летний горожанин. На теле погибшего были следы побоев и два ножевых ранения, сообщает портал «Губерния».
По предварительной версии, пожар начался в результате поджога: в комнате пахло керосином. Самый сильный запах исходил от шкафа с книгами и одеждой. Тело хозяина лежало на постели.
Мужчина, который снимает одну из комнат, сообщил, что незадолго до начала пожара слышал пьяные крики. Вмешиваться в конфликт квартирант не решился.
Во время осмотра квартиры следователи нашли мобильный телефон, который не принадлежит никому из жильцов. В смартфоне есть несколько фотографий человека, который может стать главным подозреваемым в убийстве.
Как рассказала соседка, недавно у владельца злополучной квартиры умерла мать, и с тех пор он часто устраивал дома шумные застолья.