Убийство и пожар произошли за один вечер в хабаровской квартире

Источник: Губерния онлайн

Труп мужчины нашли хабаровские спасатели во время тушения пожара в трехкомнатной квартире на улице Слободской. Жертвой оказался хозяин жилья — 44-летний горожанин. На теле погибшего были следы побоев и два ножевых ранения, сообщает портал «Губерния».

По предварительной версии, пожар начался в результате поджога: в комнате пахло керосином. Самый сильный запах исходил от шкафа с книгами и одеждой. Тело хозяина лежало на постели.

Мужчина, который снимает одну из комнат, сообщил, что незадолго до начала пожара слышал пьяные крики. Вмешиваться в конфликт квартирант не решился.

Во время осмотра квартиры следователи нашли мобильный телефон, который не принадлежит никому из жильцов. В смартфоне есть несколько фотографий человека, который может стать главным подозреваемым в убийстве.