Молодая хабаровчанка угрожала семикласснице побоями, чтобы отнять телефон
Гаджет нашли у девушки в квартире.
Гаджет нашли у девушки в квартире.
В дальневосточной столице школьница лишилась своего гаджета под угрозой побоев. Девочку напугала 21-летняя местная жительница, которая настойчиво потребовала у семиклассницы мобильный телефон. Продать устройство девушка не успела: её задержали стражи правопорядка.
По информации
Сотрудники городского отдела полиции № 7 задержали 21-летнюю местную жительницу, заподозрив её в уличном грабеже. Во время обыска у неё в квартире оперативники изъяли похищенный телефон, который злоумышленница планировала продать, и вернули школьнице. Девушка стала фигуранткой уголовного дела, на время расследования её отпустили под подписку о невыезде. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о подобном инциденте. У девятилетнего ребёнка тоже отобрали телефон на улице — он стал добычей бомжа. Подозреваемого раньше уже судили за угон автомобиля, у мужчины нет регистрации и постоянного места проживания. Он не успел продать гаджет, и мобильник вернули владельцу.