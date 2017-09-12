Молодая хабаровчанка угрожала семикласснице побоями, чтобы отнять телефон

В дальневосточной столице школьница лишилась своего гаджета под угрозой побоев. Девочку напугала 21-летняя местная жительница, которая настойчиво потребовала у семиклассницы мобильный телефон. Продать устройство девушка не успела: её задержали стражи правопорядка.

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, учащаяся седьмого класса возвращалась с занятий в Железнодорожном районе города. Когда школьница проходила возле продуктового магазина по улице Воровского, к ней подошла незнакомая девушка и под угрозой побоев забрала гаджет, стоимость которого составляла около трех тысяч рублей.

Сотрудники городского отдела полиции № 7 задержали 21-летнюю местную жительницу, заподозрив её в уличном грабеже. Во время обыска у неё в квартире оперативники изъяли похищенный телефон, который злоумышленница планировала продать, и вернули школьнице. Девушка стала фигуранткой уголовного дела, на время расследования её отпустили под подписку о невыезде. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.