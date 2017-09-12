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07:12 (мск), источник: Nakanune.ru

В Туринске в результате ДТП пострадали три человека, в том числе дети

В Туринске устанавливаются причины ДТП, в котором травмы получили три пассажира.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 11 сентября в 13:20 на автодороге Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда произошла авария, в которой получили травмы три пассажира, из них двое детей.

Водитель «ВАЗ 2109» во время движения не справился с управлением и съехал в кювет, после чего опрокинулся. В салоне автомобиля на заднем сидении в детских удерживающих устройствах находились дети 3 и 8 лет, на переднем пассажирском сидении — супруга водителя, которая была пристегнута ремнем безопасности.

После дорожного происшествия маму и двоих детей медики доставили в Туринскую больницу. У них различные травмы.

По словам 43-летнего водителя, во время движения по автодороге из города Ирбита в Туринск он услышал глухой хлопок, автомобиль стало заносить влево, пытаясь вывернуть, он не справился с управлением, в результате чего машина съехал в кювет.

По базам данных ГИБДД, водитель в текущем году четыре раза привлекался к административной ответственности.

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