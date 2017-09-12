Один человек пострадал при пожаре в свинарнике в Хабаровском крае

Хабаровск, 12 сентября, AmurMedia.

Пожарные в Комсомольске-на-Амуре ликвидировали возгорание в помещении, которое использовалось как свинарник. Пострадавшего при пожаре сторожа отправили в городскую больницу, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Вызов на пульт пожарно-спасательной службы города Комсомольска-на-Амуре поступил ночью 12 сентября в 02.21. Очевидцы сообщили о возгорании в частном доме по улице 2-ая Рельсовая. Прибывшие пожарные расчеты обнаружили деревянное строение из бруса, объятое огнем по всей площади. Незамедлительно к месту горения было подано два ствола с водой. Как выяснилось в ходе тушения, помещение использовалось как свинарник для поросят.

Огнеборцам удалось остановить распространение пламени за 7 минут. Затем пожарные расчеты приступили к проливке и разбору деревянной конструкции. Пожар полностью был ликвидирован в 03.26. Всего для ликвидации пожара было задействовано восемь человек и две пожарные автоцистерны.

На месте происшествия находился мужчина, который сторожил сарай. Он получил ожоги нижних конечностей средней степени тяжести, и был доставлен каретой скорой помощи в городскую больницу.