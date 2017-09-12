Один человек пострадал при пожаре в свинарнике в Хабаровском крае
С ожогами средней степени тяжести он был доставлен в городскую больницу.
С ожогами средней степени тяжести он был доставлен в городскую больницу.
Хабаровск, 12 сентября, AmurMedia.
Пожарные в
Вызов на пульт
Огнеборцам удалось остановить распространение пламени за 7 минут. Затем пожарные расчеты приступили к проливке и разбору деревянной конструкции. Пожар полностью был ликвидирован в 03.26. Всего для ликвидации пожара было задействовано восемь человек и две пожарные автоцистерны.
На месте происшествия находился мужчина, который сторожил сарай. Он получил ожоги нижних конечностей средней степени тяжести, и был доставлен каретой скорой помощи в городскую больницу.
Причины возгорания и виновный будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России.