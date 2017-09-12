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06:04 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярка отсудила компенсацию за разбитый в яме Lexus

Женщина влетела в яму в микрорайоне Северном.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жительница Красноярска отсудила почти 100 тыс. рублей за аварию, которая произошла по вине дорожников. В микрорайоне Северном женщина влетела в яму на дорогом автомобиле Lexus. Материалы гражданского дела опубликованы на сайте краевого суда.

Так, летом 2016 года на ул. 9 Мая иномарка Lexus RX 330 передними колесами заехала в глубокую яму. Размеры выбоины были больше, чем указано в госстандартах. Глубина ямы составила 13 см, ширина — 130 см, а длина — 170 см. Это зафиксировали приехавшие на место сотрудники ГИБДД.

«В исковом заявлении женщина просила взыскать с департамента городского хозяйства и муниципального казенного учреждения (МКУ) “Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства” стоимость ремонта поврежденного транспортного средства в размере 72,5 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Судья признал вину управления дорог, инфраструктуры и благоустройства. Учреждение должно было устранить дефекты дорожного покрытия. В результате высшая инстанция постановила взыскать в пользу истицы 95,5 тыс. рублей.

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