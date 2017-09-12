Красноярка отсудила компенсацию за разбитый в яме Lexus

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жительница Красноярска отсудила почти 100 тыс. рублей за аварию, которая произошла по вине дорожников. В микрорайоне Северном женщина влетела в яму на дорогом автомобиле Lexus. Материалы гражданского дела опубликованы на сайте краевого суда.

Так, летом 2016 года на ул. 9 Мая иномарка Lexus RX 330 передними колесами заехала в глубокую яму. Размеры выбоины были больше, чем указано в госстандартах. Глубина ямы составила 13 см, ширина — 130 см, а длина — 170 см. Это зафиксировали приехавшие на место сотрудники ГИБДД.

«В исковом заявлении женщина просила взыскать с департамента городского хозяйства и муниципального казенного учреждения (МКУ) “Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства” стоимость ремонта поврежденного транспортного средства в размере 72,5 тыс. рублей», — говорится в сообщении.