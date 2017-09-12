Опасный вояж: пенсионерка выпала из автобуса в Южном микрорайоне Хабаровска

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 12 сентября, AmurMedia.

Пожилая жительница Хабаровска пострадала накануне в результате дорожно-транспортного происшествия с участием общественного транспорта. Пенсионерка выпала из автобуса 25-го маршрута на остановке в Южном микрорайоне краевого центра. Пожилой хабаровчанке потребовалась помощь медиков, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД по Хабаровску.

— За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек. Так, в минувший понедельник, 11 сентября, в Индустриальном районе краевого центра водитель автобуса 25-го маршрута на улице Панфиловцев при движении от остановки допустил падение пассажира, выходившего в этот момент из салона общественного транспорта. Помощь медиков потребовалась горожанке 1940 года рождения, — сообщил старший инспектор отделения по пропаганде городского ГИБДД, майор полиции Александр Баранов.

По словам собеседника, за минувшие сутки инспекторы дорожно-патрульной службы выявили 355 нарушений Правил дорожного движения. Из них 18 водителей находились в состоянии опьянения, 64 не использовали ремень безопасности.