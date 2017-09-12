В полусгоревшем бараке под пожилой хабаровчанкой проломилась лестница
По словам местных жителей, после недавнего пожара дом буквально трещит по швам.
По словам местных жителей, после недавнего пожара дом буквально трещит по швам.
В хабаровском поселке имени Горького пострадала жительница барака — когда пенсионерка спускалась со второго этажа, под ней проломилась лестница. Произошло это в подъезде дома № 5 на улице Семашко. Соседка пострадавшей Татьяна Паламарчук рассказала корреспонденту портала «Губерния», что после того, как в доме случился пожар, все стало разваливаться. С 14 августа погорельцы живут под протекающей крышей.
По словам Татьяны, ее соседка не провалилась под лестницу только потому, что успела зацепиться рукой за перила. Тем не менее пенсионерке понадобилась помощь врачей: на скорой помощи ее увезли во вторую краевую больницу, где у пациентки диагностировали ушиб мягких тканей в области позвоночника. Дежурный травматолог отправил пострадавшую на домашнее лечение.
Напомним, что дом № 5 на улице Семашко загорелся в ночь с 13 на 14 августа. Местным жителям пришлось выбираться через окна. Некоторые смогли покинуть задымленные квартиры лишь благодаря спасателям, соседям и очевидцам. После происшествия работники управляющей компании натянули на обгоревшую крышу брезент, а в мэрии жильцов попросили потерпеть неудобства 30 дней.
«Наш дом разваливается по швам после пожара. С крыши после дождя в подъезд льет вода, а здесь, между прочим, живет шесть семей с детьми. Провалиться под лестницу мог и ребенок. Сейчас соседка, с которой вчера произошел несчастный случай, сидит дома, самостоятельно спуститься в магазин она не может. На наши жалобы коммунальщики и власти никак не реагируют. Только после того, как мы обратились думу, чиновники зашевелились. Сегодня к нам приходили из администрации Железнодорожного района и пообещали, что ремонт в доме будет сделан до 1 ноября», — рассказала Татьяна Паламарчук.