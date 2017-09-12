В полусгоревшем бараке под пожилой хабаровчанкой проломилась лестница

Источник: Губерния онлайн

В хабаровском поселке имени Горького пострадала жительница барака — когда пенсионерка спускалась со второго этажа, под ней проломилась лестница. Произошло это в подъезде дома № 5 на улице Семашко. Соседка пострадавшей Татьяна Паламарчук рассказала корреспонденту портала «Губерния», что после того, как в доме случился пожар, все стало разваливаться. С 14 августа погорельцы живут под протекающей крышей.

По словам Татьяны, ее соседка не провалилась под лестницу только потому, что успела зацепиться рукой за перила. Тем не менее пенсионерке понадобилась помощь врачей: на скорой помощи ее увезли во вторую краевую больницу, где у пациентки диагностировали ушиб мягких тканей в области позвоночника. Дежурный травматолог отправил пострадавшую на домашнее лечение.

Напомним, что дом № 5 на улице Семашко загорелся в ночь с 13 на 14 августа. Местным жителям пришлось выбираться через окна. Некоторые смогли покинуть задымленные квартиры лишь благодаря спасателям, соседям и очевидцам. После происшествия работники управляющей компании натянули на обгоревшую крышу брезент, а в мэрии жильцов попросили потерпеть неудобства 30 дней.