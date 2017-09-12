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06:12 (мск), источник: Губерния онлайн

В полусгоревшем бараке под пожилой хабаровчанкой проломилась лестница

По словам местных жителей, после недавнего пожара дом буквально трещит по швам.

Источник: Губерния онлайн

В хабаровском поселке имени Горького пострадала жительница барака — когда пенсионерка спускалась со второго этажа, под ней проломилась лестница. Произошло это в подъезде дома № 5 на улице Семашко. Соседка пострадавшей Татьяна Паламарчук рассказала корреспонденту портала «Губерния», что после того, как в доме случился пожар, все стало разваливаться. С 14 августа погорельцы живут под протекающей крышей.

По словам Татьяны, ее соседка не провалилась под лестницу только потому, что успела зацепиться рукой за перила. Тем не менее пенсионерке понадобилась помощь врачей: на скорой помощи ее увезли во вторую краевую больницу, где у пациентки диагностировали ушиб мягких тканей в области позвоночника. Дежурный травматолог отправил пострадавшую на домашнее лечение.

Напомним, что дом № 5 на улице Семашко загорелся в ночь с 13 на 14 августа. Местным жителям пришлось выбираться через окна. Некоторые смогли покинуть задымленные квартиры лишь благодаря спасателям, соседям и очевидцам. После происшествия работники управляющей компании натянули на обгоревшую крышу брезент, а в мэрии жильцов попросили потерпеть неудобства 30 дней.

«Наш дом разваливается по швам после пожара. С крыши после дождя в подъезд льет вода, а здесь, между прочим, живет шесть семей с детьми. Провалиться под лестницу мог и ребенок. Сейчас соседка, с которой вчера произошел несчастный случай, сидит дома, самостоятельно спуститься в магазин она не может. На наши жалобы коммунальщики и власти никак не реагируют. Только после того, как мы обратились думу, чиновники зашевелились. Сегодня к нам приходили из администрации Железнодорожного района и пообещали, что ремонт в доме будет сделан до 1 ноября», — рассказала Татьяна Паламарчук.

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