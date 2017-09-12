В Находке вынесен приговор бывшему судебному приставу-исполнителю
Фигурантка, состоя в должности судебного
Фигурантка, состоя в должности судебного
Находкинским городским судом вынесен приговор бывшему судебному
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на старшего помощника прокурора Елену Телегину, фигурантка, состоя в должности судебного
За денежное вознаграждение в размере 12 тыс. рублей судебный пристав пообещала должнику, исполнительное производство в отношении которого находилось у нее в работе, незаконно освободить его от ответственности по уплате исполнительского сбора и удалить из автоматизированной информационной системы ФССП России соответствующие сведения.
После этого должник (в рамках
В судебном заседании фигурантка вину в предъявленном обвинении признала, уголовное дело рассмотрено в особом порядке.
Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей за содеянное 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти,
Приговор в законную силу не вступил.