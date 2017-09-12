Восьмидесятилетнюю сельчанку разыскивают волонтеры и полиция в полях вблизи Хабаровска

Хабаровск, 12 сентября, AmurMedia.

Пожилая женщина пропала в поселке Березовка, находящегося в окрестностях Хабаровска. Сейчас поиски сосредоточены в полях возле населенного пункта, сообщила корр. ИА AmurMedia сотрудник поисково-спасательного отряда «Восток» Олеся Кутепова.

Как следует из ориентировки, выложенной на официальной странице организации в социальной сети, 83-летняя Нина Бабенко пропала 10 сентября в поселке Березовка.

Как уточнила сотрудник ПСО «Восток» Олеся Кутепова, сейчас волонтеры собираются проводить поиски в полях рядом с Березовкой.

Напомним, также в Хабаровском районе разыскивают 79-летнего Евгения Сильченко его родные, сотрудники полиции и добровольцы. Связь с жителем села Некрасовка оборвалась 3 сентября.