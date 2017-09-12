Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бом сдался под давлением и сказал правду об Украине и Донбассе
17 советов от самых старых людей планеты
Принц, женившийся на простой русской девушке летом 2017-го (фото)
Россия заявила протест Польше
Алена Водонаева во второй раз вышла замуж
В Сети показали затопленный МайамиЦентральные улицы города оказались под водой из-за урагана «Ирма», обрушившегося на штат Флорида
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Алсу предстала в дерзком золотом мини-платье - СМИ
Без бюстгальтера и в белом: СМИ о выходе Джоли
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
«Накормить нацистов украинцами» — эксперт о рейдерах Киева
Меркель разрешила «крымскую дилемму» - МИД России
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Лавров озвучил новое сокращение дипломатов США
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
06:18 (мск), источник: AmurMedia.ru

Восьмидесятилетнюю сельчанку разыскивают волонтеры и полиция в полях вблизи Хабаровска

Нина Бабенкова пропала в поселке Березовка 10 сентября.

Хабаровск, 12 сентября, AmurMedia.

Пожилая женщина пропала в поселке Березовка, находящегося в окрестностях Хабаровска. Сейчас поиски сосредоточены в полях возле населенного пункта, сообщила корр. ИА AmurMedia сотрудник поисково-спасательного отряда «Восток» Олеся Кутепова.

Как следует из ориентировки, выложенной на официальной странице организации в социальной сети, 83-летняя Нина Бабенко пропала 10 сентября в поселке Березовка.

Как уточнила сотрудник ПСО «Восток» Олеся Кутепова, сейчас волонтеры собираются проводить поиски в полях рядом с Березовкой.

Напомним, также в Хабаровском районе разыскивают 79-летнего Евгения Сильченко его родные, сотрудники полиции и добровольцы. Связь с жителем села Некрасовка оборвалась 3 сентября.

Всем, кому что-либо известно о пропавших, сообщать по телефонам 89098700203, 89098576300 (ПСО «Амур-Поиск»), 89141658555, 89241121990 (ПСО «Восток»), полиция — 112.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Международный гастрономический форум соберет в Хабаровске около трех тысяч участников
Комсомольчане в четвертый раз встанут в «Живую стену»
Совбез ООН принял резолюцию о новых санкциях в отношении КНДР
МИД ФРГ рассказал, когда может начаться снятие санкций с России
Евросоюз заявил о непризнании выборов в Крыму
Минэкономразвития: в ближайшие три года пенсии могут сократиться
Мэй назвала принятие «билля об отмене» законов ЕС «историческим»
Госдолг США впервые в истории превысил 20 триллионов долларов
Экс-глава Марий Эл Маркелов останется в СИЗО до начала зимы
Спорт
ЦСКА в Лиссабоне начнет выступление в группе Лиги чемпионов Вице-чемпионы России и сильнейший клуб Португалии «Бенфика» выступают в группе А с английским «Манчестер Юнайтед» и швейцарским «Базелем»
Авто
АВТОВАЗ начал выпуск двух долгожданных новинок В Ижевске стартовало серийное производство новых универсалов марки Lada — Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина На «Первом канале» стартовал второй сезон проекта «Лучше всех!» про талантливых детей
Недвижимость
Апартаменты признают новым видом жилья
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Максим Виторган и Ксения Собчак впервые показали лицо сына Маленький Платон очень похож на свою маму.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь