В Красноярском крае высокопоставленный полицейский попался на взятке
Сейчас в полиции проводится внутренняя проверка, а следственное управление края расследует уголовное дело.
Сейчас в полиции проводится внутренняя проверка, а следственное управление края расследует уголовное дело.
Двух сотрудников органов внутренних дел задержали за получение крупной взятки. В
Мужчин поймали сотрудники службы собственной безопасности и управления ФСБ по краю на прошлой неделе во время получения ими денег — 1 млн рублей. В полиции подтвердили, что один из задержанных — заместитель начальника 5 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю полковник Андрей Абаковский. Второй полицейский, Федор Беляев, работает в отделе уголовного розыска.
В их отношении возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.
«Если вина сотрудников подтвердится, то они будут уволены из органов внутренних дел. По результатам служебной проверки будут установлены все обстоятельства происшествия и дана принципиальная оценка непосредственным руководителям данных сотрудников», — пояснили в
Журналисты издания «Запад24», со ссылкой на собственные источники, рассказали, что с полицейскими задержали еще одного человека. Мужчина выступил посредником в передаче денег за переквалификацию действий по уголовному делу другого гражданина на менее тяжкую статью.
В ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю пообещали прокомментировать ситуацию позднее.