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11:56 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске ФСБ задержала двух начальников полиции за крупную взятку

В полиции проводят служебную проверку.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске сотрудниками УФСБ были задержаны двое сотрудников органов внутренних дел при получении взятки в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД России по краю.

В полиции уже начали внутреннюю служебную проверку, однако ни должности, ни фамилии задержанных не сообщают. Между тем, как удалось выяснить информационному агентству «Запад24», это заместитель начальника 5-го отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю полковник Андрей Абаковский и сотрудник отдела уголовного розыска Фёдор Беляев. По информации агентства, взяли деньги (свыше 1 млн рублей) за переквалификацию действий по уголовному делу другого гражданина на менее тяжкую статью. Кроме того, проверяется причастность к другим преступлениям, в том числе «крышеванию» криминального бизнеса на территории края.

В полиции сообщают, что если вина сотрудников подтвердится, то они будут уволены из органов внутренних дел.

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