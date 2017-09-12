В Красноярске ФСБ задержала двух начальников полиции за крупную взятку

В полиции уже начали внутреннюю служебную проверку, однако ни должности, ни фамилии задержанных не сообщают. Между тем, как удалось выяснить информационному агентству «Запад24», это заместитель начальника 5-го отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю полковник Андрей Абаковский и сотрудник отдела уголовного розыска Фёдор Беляев. По информации агентства, взяли деньги (свыше 1 млн рублей) за переквалификацию действий по уголовному делу другого гражданина на менее тяжкую статью. Кроме того, проверяется причастность к другим преступлениям, в том числе «крышеванию» криминального бизнеса на территории края.