В Екатеринбурге эвакуировали посетителей Гринвича и Южного автовокзала

Об этом очевидцы произошедшего сообщают в соцсетях. Работу автовокзала восстановили только в районе 01:00 по местному времени.

Напомним, сообщения о минированиях прокатились по всей России. Накануне в Челябинске и Копейске людей эвакуировали из девяти крупнейших объектов.

«В полицию поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в местах массового пребывания людей. Проведена эвакуация сотрудников и посетителей. На места выехали все оперативные службы полиции, ФСБ и Росгвардии», — уточнили в пресс-службе областного главка МВД.