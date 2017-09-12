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06:52 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей Гринвича и Южного автовокзала

Посетителей ТРЦ Гринвич и Южного автовокзала в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о бомбе.

Об этом очевидцы произошедшего сообщают в соцсетях. Работу автовокзала восстановили только в районе 01:00 по местному времени.

Напомним, сообщения о минированиях прокатились по всей России. Накануне в Челябинске и Копейске людей эвакуировали из девяти крупнейших объектов.

«В полицию поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в местах массового пребывания людей. Проведена эвакуация сотрудников и посетителей. На места выехали все оперативные службы полиции, ФСБ и Росгвардии», — уточнили в пресс-службе областного главка МВД.

Представители силовиков уточняют, что подобные сообщения поступали в Уфе и Омске. Предполагают, что организовывали массовые сообщения из-за рубежа.

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