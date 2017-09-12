В Екатеринбурге эвакуировали посетителей Гринвича и Южного автовокзала
Посетителей ТРЦ Гринвич и Южного автовокзала в Екатеринбурге эвакуировали
Посетителей ТРЦ Гринвич и Южного автовокзала в Екатеринбурге эвакуировали
Об этом очевидцы произошедшего сообщают в соцсетях. Работу автовокзала восстановили только в районе 01:00 по местному времени.
Напомним, сообщения о минированиях прокатились по всей России. Накануне в Челябинске и Копейске людей эвакуировали из девяти крупнейших объектов.
«В полицию поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в местах массового пребывания людей. Проведена эвакуация сотрудников и посетителей. На места выехали все оперативные службы полиции, ФСБ и Росгвардии», — уточнили в
Представители силовиков уточняют, что подобные сообщения поступали в Уфе и Омске. Предполагают, что организовывали массовые сообщения