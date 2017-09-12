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06:40 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Житель Магадана не довез до Иркутска восемь слитков золота стоимостью 18 млн рублей

Возбуждено уголовное дело.

Жителя Магадана задержали при транспортировке восьми золотых слитков весом 7,36 кг стоимостью около 18 млн рублей в Иркутск. Мужчину остановили на стационарном посту в Якутии. Подозреваемый планировал вывезти золото в Иркутскую область для реализации. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 191 УК РФ «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга». Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ИА MagadanMedia.

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