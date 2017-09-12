Житель Магадана не довез до Иркутска восемь слитков золота стоимостью 18 млн рублей

Жителя Магадана задержали при транспортировке восьми золотых слитков весом 7,36 кг стоимостью около 18 млн рублей в Иркутск. Мужчину остановили на стационарном посту в Якутии. Подозреваемый планировал вывезти золото в Иркутскую область для реализации. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 191 УК РФ «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга». Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ИА MagadanMedia.