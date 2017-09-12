Пропавшую в Астане девочку нашли в Карагандинской области
Полицейские разыскали 13-летнюю Альсину Абрдраеву, передает
Полицейские разыскали 13-летнюю Альсину Абрдраеву, передает
На автобусе девочка добралась до Карагандинской области и остановилась у друзей. Там ее и нашли стражи порядка.
Отмечается, что с Альсиной все в порядке,
Сотрудники полиции отвезли девочку домой и передали ее родителям. Стражи порядка намерены взять семью на контроль и провести профилактическую работу.
9 сентября Альсина Абдраева пошла гулять с подругами и пропала без вести.