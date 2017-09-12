Пропавшую в Астане девочку нашли в Карагандинской области

На автобусе девочка добралась до Карагандинской области и остановилась у друзей. Там ее и нашли стражи порядка.

Отмечается, что с Альсиной все в порядке, каких-либо противоправных действий в ее отношении совершено не было.

Сотрудники полиции отвезли девочку домой и передали ее родителям. Стражи порядка намерены взять семью на контроль и провести профилактическую работу.