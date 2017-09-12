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09:14 (мск), источник: dostup1.ru

Грузовик вылетел на тротуар, сбив ограждение и дорожные знаки, в Челябинске

Водитель не справился с управлением.

Неуправляемый японский грузовик вылетел за пределы дороги прямо на тротуар в Челябинске — водителю придется заплатить за поврежденные объекты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.

Авария случилась в понедельник, 11 сентября, около днем на пересечении улиц Горького и Ловина. Водитель грузовика Hino не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части, врезавшись в опору ЛЭП, а затем в перильное ограждение. На пути большегруза оказались дорожные знаки, которые он снес.

Ни один пешеход не пострадал. Вероятно, водителю придется возместить ущерб причиненный районной администрации.

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