Грузовик вылетел на тротуар, сбив ограждение и дорожные знаки, в Челябинске

Неуправляемый японский грузовик вылетел за пределы дороги прямо на тротуар в Челябинске — водителю придется заплатить за поврежденные объекты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.

Авария случилась в понедельник, 11 сентября, около днем на пересечении улиц Горького и Ловина. Водитель грузовика Hino не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части, врезавшись в опору ЛЭП, а затем в перильное ограждение. На пути большегруза оказались дорожные знаки, которые он снес.