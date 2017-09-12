Автовокзал, ночной клуб и гостиницу «заминировали» за один час в Новосибирске

Все началось с того, что 12 сентября около 2.00 неизвестный позвонил в клуб «Антигламур» на Серебренниковской и заявил, что в здании заложена бомба. Посетители и персонал заведения были эвакуированы, а на место происшествия прибыли экстренные службы, сообщает «АСТ-54».
Затем, примерно в 2.25, поступил телефонный звонок на автовокзал с аналогичным заявлением о заложенном взрывном устройстве. Пассажиры и сотрудники вокзала были эвакуированы, на место событий прибыли бойцы Росгвардии и кинологи, которые осмотрели автовокзал и прилегающую территорию.
На этом лже-террористы не остановились — новый звонок о минировании поступил около 3.00 в гостиницу «Центральная» на Ленина, 3. К зданию также прибыли экстренные службы. «Не пустили в “Антигламур”, потом автобусов ночью не было до дома, и в гостиницу не поселили», — предположили подписчики паблика.
В декабре 2016 года в Новосибирске произошел подобный случай — местный житель, представившийся Шакалом, позвонил в полицию и рассказал о минировании четырех офисных и торговых зданий. Вскоре преступника задержали. В суде лже-террорист рассказал, зачем ему понадобилось сообщать о якобы готовящихся терактах. В качестве наказания мужчина получил один год исправительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства.
Еще более массовый случай ложного минирования произошел в понедельник, 11 сентября, в соседнем с Новосибирском Омске. Полиция Омска десятки раз за день выезжала на вызовы о взрывных устройствах. Так, к примеру, были «заминированы» ТЦ «Мега», «Омский», «Миллениум» и «Апельсин», кинотеатры «Маяковский» и «Галактика», школы №№ 24, 32 и 77, все отделения Пенсионного фонда, гостиницы омского аэропорта и так далее. А омскую мэрию и вовсе «заминировали» дважды.