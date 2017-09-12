Автовокзал, ночной клуб и гостиницу «заминировали» за один час в Новосибирске

Источник: РИА "Новости"

Все началось с того, что 12 сентября около 2.00 неизвестный позвонил в клуб «Антигламур» на Серебренниковской и заявил, что в здании заложена бомба. Посетители и персонал заведения были эвакуированы, а на место происшествия прибыли экстренные службы, сообщает «АСТ-54».

Затем, примерно в 2.25, поступил телефонный звонок на автовокзал с аналогичным заявлением о заложенном взрывном устройстве. Пассажиры и сотрудники вокзала были эвакуированы, на место событий прибыли бойцы Росгвардии и кинологи, которые осмотрели автовокзал и прилегающую территорию.

<div id="vk_post_-31101527_5901197"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?147"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-31101527_5901197", -31101527, 5901197, 'DpMpvwvKhWtd3ERzPSnOUt5T1Icp')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

На этом лже-террористы не остановились — новый звонок о минировании поступил около 3.00 в гостиницу «Центральная» на Ленина, 3. К зданию также прибыли экстренные службы. «Не пустили в “Антигламур”, потом автобусов ночью не было до дома, и в гостиницу не поселили», — предположили подписчики паблика.

В декабре 2016 года в Новосибирске произошел подобный случай — местный житель, представившийся Шакалом, позвонил в полицию и рассказал о минировании четырех офисных и торговых зданий. Вскоре преступника задержали. В суде лже-террорист рассказал, зачем ему понадобилось сообщать о якобы готовящихся терактах. В качестве наказания мужчина получил один год исправительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства.