В Ципово продолжаются поиски пропавшей женщины

Проводится поисковая операция днём. По словам супруга пропавшей женщины, она отправилась в Ципово на экскурсию вместе с группой, практикующей йогу. Мужчина не исключает, что его жену могли похитить.

Рост пропавшей женщины метр 65 см, у неё каштановые волосы. Она была одета в розовую футболку и шорты. Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят звонить по номеру 068050709 или 902.