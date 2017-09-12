В Ципово продолжаются поиски пропавшей женщины
Поиски пропавшей в Ципово женщины продолжаются. В операции участвуют полицейские города Резины, 30 спасателей, альпинисты и кинологи.
Поиски пропавшей в Ципово женщины продолжаются. В операции участвуют полицейские города Резины, 30 спасателей, альпинисты и кинологи.
Проводится поисковая операция днём. По словам супруга пропавшей женщины, она отправилась в Ципово на экскурсию вместе с группой, практикующей йогу. Мужчина не исключает, что его жену могли похитить.
Рост пропавшей женщины метр 65 см, у неё каштановые волосы. Она была одета в розовую футболку и шорты. Всех, кто владеет