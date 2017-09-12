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09:16 (мск), источник: Publika.md

В Ципово продолжаются поиски пропавшей женщины

Поиски пропавшей в Ципово женщины продолжаются. В операции участвуют полицейские города Резины, 30 спасателей, альпинисты и кинологи.

Источник: Publika.md

Проводится поисковая операция днём. По словам супруга пропавшей женщины, она отправилась в Ципово на экскурсию вместе с группой, практикующей йогу. Мужчина не исключает, что его жену могли похитить.

Рост пропавшей женщины метр 65 см, у неё каштановые волосы. Она была одета в розовую футболку и шорты. Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят звонить по номеру 068050709 или 902.

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