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08:23 (мск), источник: Uralpress.ru

В Чебаркуле пожарный извещатель спас жизнь троих человек

В Чебаркуле (Челябинская область) пожарный извещатель спас жизнь троих человек. Умный прибор отреагировал на дымящийся электрочайник.

Хозяин дома ушел на работу, оставив дома жену с двумя дочками. Старшая дочь находилась в лагере дневного пребывания. Женщина занималась домашними делами, в обед покормила детей и уложила спать. Пока укачивала младшую дочь, сама задремала. Разбудила женщину пронзительная сирена пожарного извещателя.

Сначала хозяйка даже не смогла понять, где находится из-за дыма. К счастью, она быстро сориентировалась, укутала детей в одеяла и выбежала на улицу, после чего вызвала пожарные подразделения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Помощь огнеборцев не понадобилась, они лишь вынесли на воздух «возмутитель спокойствия» — дымящийся электрочайник.

«Я и подумать не могла, что он может стать причиной такого происшествия, тем более и предпосылок-то не было. Вроде всегда работал исправно», — вспоминает хозяйка.

Чтобы таких ситуаций становилось все меньше, сотрудники МЧС настаивает на установке автономных пожарных извещателей, доказавших свою высокую эффективность. По статистике, данные приборы снижают вероятность гибели людей на пожарах более чем на 50 процентов.

«Совместно с главами администраций было принято решение об установке автономных дымовых извещателей в жилых домах многодетных семей и семей, нуждающихся в социальной поддержке. 40 извещателей уже установлены в домах города Чебаркуля и Чебаркульского района. Их основная задача — своевременное обнаружение и предупреждение людей, находящихся внутри, о возникновении пожара в его начальной стадии», — говорит начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 5 Денис Невзоров.

Мероприятия по установке приборов будут продолжаться на всей территории Южного Урала.

Напомним, на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности было принято решение разработать и утвердить на 2018−2020 годы целевые программы, предусматривающие обязательное финансирование противопожарных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности жилых помещений, в которых проживают неблагополучные семьи и семьи, находящиеся в трудном социальном положении. В этих домах будут устанавливаться пожарные извещатели, сделают ремонт электропроводки, печей и газового оборудования.

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