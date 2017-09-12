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08:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Башкирии обокрал могилу

Мужчина стащил с погоста металлическую ограду.

47-летний житель Стерлитамака украл с городского кладбища чугунное ограждение могилы. В пресс-службе МВД рассказали, что мужчину задержал участковый.

На необычное преступление воришку толкнула жажда прибыли. Ничего оригинальнее кражи с кладбища он придумать не смог. Современный расхититель могил стащил погоста чугунное ограждение и поспешно сдал его в ближайший пункт приема металла.

Вскоре полицейские задержали воришку. Он отпираться не стал и сразу во всем признался.

— По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, — рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

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