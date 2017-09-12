Житель Башкирии обокрал могилу

47-летний житель Стерлитамака украл с городского кладбища чугунное ограждение могилы. В пресс-службе МВД рассказали, что мужчину задержал участковый.

На необычное преступление воришку толкнула жажда прибыли. Ничего оригинальнее кражи с кладбища он придумать не смог. Современный расхититель могил стащил погоста чугунное ограждение и поспешно сдал его в ближайший пункт приема металла.

Вскоре полицейские задержали воришку. Он отпираться не стал и сразу во всем признался.