Житель Башкирии обокрал могилу
Мужчина стащил с погоста металлическую ограду.
Мужчина стащил с погоста металлическую ограду.
47-летний житель Стерлитамака украл с городского кладбища чугунное ограждение могилы. В
На необычное преступление воришку толкнула жажда прибыли. Ничего оригинальнее кражи с кладбища он придумать не смог. Современный расхититель могил стащил погоста чугунное ограждение и поспешно сдал его в ближайший пункт приема металла.
Вскоре полицейские задержали воришку. Он отпираться не стал и сразу во всем признался.
— По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, — рассказали в