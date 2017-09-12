Четыре человека умерли от клещевого энцефалита в Новосибирской области
С начала года с диагнозом «клещевой энцефалит» госпитализированы 124 новосибирца, рассказала «Вестям» главный инфекционист Новосибирской области.
С начала года с диагнозом «клещевой энцефалит» госпитализированы 124 новосибирца, рассказала «Вестям» главный инфекционист Новосибирской области.
Четыре человека умерли от клещевого энцефалита в Новосибирской области, об этом в эфире программы «Есть мнение» на радиостанции «Вести ФМ» заявила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.
С начала года в больницы с диагнозом «клещевой энцефалит» попали 124 новосибирца, в 2016 году — 125 человек.
«Тяжелых форм заболевания становится все больше», — заявила Позднякова.
Ни один из погибших от укуса клеща не был привит.
По данным Роспотребнадзора, с начала года клещи покусали 21 329 человек.
«Наибольшее количество покусов зарегистрировано на территории Ордынского, Искитимского, Коченевского районов области и в Советском районе города Новосибирска», — отметили в ведомстве.