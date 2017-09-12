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08:42 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Четыре человека умерли от клещевого энцефалита в Новосибирской области

С начала года с диагнозом «клещевой энцефалит» госпитализированы 124 новосибирца, рассказала «Вестям» главный инфекционист Новосибирской области.

Четыре человека умерли от клещевого энцефалита в Новосибирской области, об этом в эфире программы «Есть мнение» на радиостанции «Вести ФМ» заявила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

С начала года в больницы с диагнозом «клещевой энцефалит» попали 124 новосибирца, в 2016 году — 125 человек.

«Тяжелых форм заболевания становится все больше», — заявила Позднякова.

Ни один из погибших от укуса клеща не был привит.

По данным Роспотребнадзора, с начала года клещи покусали 21 329 человек.

«Наибольшее количество покусов зарегистрировано на территории Ордынского, Искитимского, Коченевского районов области и в Советском районе города Новосибирска», — отметили в ведомстве.

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