В Перми полицейские накануне оцепили гипермаркет «Лента»
Как сообщают очевидцы в соцсетях, накануне вечером полицейские оцепили гипермаркет «Лента» в микрорайоне Парковый в связи с обнаружением тележки с бесхозными коробками.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, накануне вечером полицейские оцепили гипермаркет «Лента» в микрорайоне Парковый в связи с обнаружением тележки с бесхозными коробками.
Тележку проверили на наличие взрывных устройств.
По предварительной информации, опасных предметов не обнаружено.