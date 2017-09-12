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08:43 (мск), источник: NewsKo

В Перми полицейские накануне оцепили гипермаркет «Лента»

Как сообщают очевидцы в соцсетях, накануне вечером полицейские оцепили гипермаркет «Лента» в микрорайоне Парковый в связи с обнаружением тележки с бесхозными коробками.

Тележку проверили на наличие взрывных устройств.

По предварительной информации, опасных предметов не обнаружено.

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