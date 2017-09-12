Два человека пострадали в ДТП с «ГАЗелью» и ВАЗом в Таганроге
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Два человека пострадали в результате ДТП с участием «ГАЗели» и ВАЗа в Таганроге.
По информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, авария произошла 11 сентября в 18.10 на перекрестке улиц Сергея Шило и Сызранова.
По предварительным данным, автомобиль ГАЗ-322132 при повороте налево столкнулся с легковушкой ВАЗ-2115.
В результате ДТП помощь медиков потребовалась водителю «пятнадцатой» и пассажирке «ГАЗели».
По факту аварии проводится проверка.