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09:35 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Два человека пострадали в ДТП с «ГАЗелью» и ВАЗом в Таганроге

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Два человека пострадали в результате ДТП с участием «ГАЗели» и ВАЗа в Таганроге.

По информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, авария произошла 11 сентября в 18.10 на перекрестке улиц Сергея Шило и Сызранова.

По предварительным данным, автомобиль ГАЗ-322132 при повороте налево столкнулся с легковушкой ВАЗ-2115.

В результате ДТП помощь медиков потребовалась водителю «пятнадцатой» и пассажирке «ГАЗели».

По факту аварии проводится проверка.

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