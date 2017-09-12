Ростовский суд рассмотрит дело создателя финансовой пирамиды

Организатора и руководителя ООО «Финансовый Клуб Плюс» будут судить по подозрению в мошенничестве с деньгами вкладчиков. Соответствующее обвинительное заключение утвердила прокуратура Ростовской области.

Как считают следователи, он по предварительному сговору с ныне погибшим подельником привлекал вклады под высокую процентную ставку.

«Являясь руководителями и учредителями компании, используя свое служебное положение, обвиняемый и его подельник стали мошенническим путем похищать денежные средства вкладчиков, причинив им имущественный ущерб в сумме свыше 96 млн руб», — сообщили в ведомстве. В настоящее время его уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под арестом.